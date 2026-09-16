"Avevo puntato su Pio Esposito, non mi sono sbagliato"

Considerando il suo ruolo da calciatore, Immobile non poteva non parlare dei giovani attaccanti azzurri: "Pio Esposito lo conoscevo già quando era a La Spezia, ci avevo puntato e non mi sono sbagliato. È un ragazzo serio e in campo si vede. Quello che fa è davvero eccezionale. Sono convinto che abbia grandi margini di crescita. Ho parlato con Baldini e sentito Mancini. Lo staff è carico, anche quello dell'U21. Vedendo le due squadre non sono preoccupato". Poi, un messaggio per Locatelli: "Mi spiace per lui, perché stava iniziando a essere un punto fermo. È uno che trasmette passione per la maglia e noi dobbiamo trovare un po' di giocatori così. La Nazionale del 2021 era piena di capitani e nel calcio di adesso conta quello". Sulla situazione del calcio italiano: "È giusto quello che si dice, ovvero che siamo indietro e che bisogna migliorare. Però alla fine nessuno prende in mano la situazione. Malagò ha pensato anche a questo chiamandomi, anche perché i ragazzi di 16 anni hanno vissuto i miei momenti migliori, quindi vedendomi sentono la responsabilità e quella giusta pressione. È giusto che si inizi da queste categorie. Ai ragazzi ripeto sempre che il lavoro è quotidiano, spero che facciano lo stesso nel club. Dobbiamo accettare che i tempi sono cambiati: occupandoci soltanto di sport, credo che lavorare all'interno di ogni giocatore sia un grande punto di partenza".