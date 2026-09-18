Serie A, i giocatori in prestito col riscatto più alto. La top 11 2026/27
In alcuni casi sono diritti, in altri obblighi o obblighi condizionati: il totale è di 276,5 milioni di euro per questa top XI firmata Transfermarkt. Il più alto di tutti? I 40 milioni (possibili) del Milan per Omari Hutchinson
- Squadra: Torino
- Da: Leeds
- Costo riscatto: 16 milioni
- Squadra: Como
- Da: Borussia Dortmund
- Costo riscatto: 21 milioni
- Squadra: Napoli
- Da: Chelsea
- Costo riscatto: 27 milioni
- Squadra: Atalanta
- Da: Udinese
- Costo riscatto: 22 milioni
- Squadra: Fiorentina
- Da: Bournemouth
- Costo riscatto: 20 milioni
- Squadra: Como
- Da: Milan
- Costo riscatto: 20,5 milioni
- Squadra: Juventus
- Da: Tottenham
- Costo riscatto: 27,5 milioni
- Squadra: Fiorentina
- Da: Sporting
- Costo riscatto: 22,5 milioni
- Squadra: Milan
- Da: Nottingham Forest
- Costo riscatto: 40 milioni
- Squadra: Atalanta
- Da: Bologna
- Costo riscatto: 30 milioni
- Squadra: Como
- Da: Fiorentina
- Costo riscatto: 30 milioni