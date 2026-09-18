 Serie A, i giocatori in prestito col riscatto più alto. La top 11 2026 2027 | Sky Sport
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Serie A, i giocatori in prestito col riscatto più alto. La top 11 2026/27

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In alcuni casi sono diritti, in altri obblighi o obblighi condizionati: il totale è di 276,5 milioni di euro per questa top XI firmata Transfermarkt. Il più alto di tutti? I 40 milioni (possibili) del Milan per Omari Hutchinson

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