 Serie A, i terzini più pagati: chi guadagna di più. Classifica 2026 2027 | Sky Sport
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Serie A, la classifica dei terzini più pagati: chi guadagna di più

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Transfermarkt ha stilato la classifica dei terzini più pagati del nostro campionato. Davanti a tutti Dimarco con uno stipendio lordo di 7,4 milioni. In top 10 la metà sono acquisti dell'estate di mercato

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