Transfermarkt ha stilato la classifica dei terzini più pagati del nostro campionato. Davanti a tutti Dimarco con uno stipendio lordo di 7,4 milioni. In top 10 la metà sono acquisti dell'estate di mercato
- Stipendio lordo: 4,4 milioni
- Scadenza contratto: 2029
- Stipendio lordo: 4,6 milioni
- Scadenza contratto: 2027
- Stipendio lordo: 4,6 milioni
- Scadenza contratto: 2029
- Stipendio lordo: 4,6 milioni
- Scadenza contratto: 2030
- Stipendio lordo: 4,6 milioni
- Scadenza contratto: 2030
- Stipendio lordo: 5 milioni
- Scadenza contratto: 2030
- Stipendio lordo: 5,6 milioni
- Scadenza contratto: 2031
- Stipendio lordo: 5,6 milioni
- Scadenza contratto: 2031
- Stipendio lordo: 6 milioni
- Scadenza contratto: 2030
- Stipendio lordo: 7,4 milioni
- Scadenza contratto: 2027