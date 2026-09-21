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l'analisi

Cosa aspettarsi dallo United Rugby Championship di Zebre e Benetton

Francesco Pierantozzi

Francesco Pierantozzi

Parma e Treviso, le due grandi forze del rugby italiano, pronte ad affrontare il meglio dei club continentali. Sono cambiati giocatori e allenatori, non gli obiettivi e, soprattutto, nemmeno la passione del pubblico, sempre a livelli d'eccellenza

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