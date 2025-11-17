Italia, i più giovani ad aver segnato 3 gol: Pio Esposito meglio di Rossi e Del Piero
Serata da dimenticare per l'Italia, battuta 4-1 dalla Norvegia e destinata ai playoff per accedere al Mondiale 2026. Chi non ha deluso invece è Pio Esposito, che si sblocca nel 'suo' San Siro e realizza il 3° gol in azzurro a soli 20 anni. Nella storia della Nazionale solo 4 giocatori sono stati più precoci di lui. E i grandi bomber del passato che numeri avevano all'età di Pio? Ecco il confronto (dati Opta)
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 22 anni e 40 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 2022
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 22 anni e 12 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 1989
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 21 anni e 361 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 1964
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 21 anni e 345 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 2004
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 21 anni e 325 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 1954
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 21 anni e 320 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 2012
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 21 anni e 320 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 1970
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 21 anni e 285 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 1923
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 21 anni e 268 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 1978
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 21 anni e 265 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 1926
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 21 anni e 217 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 1910
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 21 anni e 201 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 1996
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 21 anni e 193 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 2021
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 21 anni e 25 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 1920
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 20 anni e 206 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 1926
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 20 anni e 144 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 1912
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 20 anni e 141 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 2025
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 20 anni e 84 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 1963
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 20 anni e 71 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 1961
- I primi 3 gol in Nazionale all'età di: 19 anni e 191 giorni
- Anno del 3° gol con l'Italia: 1930
- SILVIO PIOLA
- ROBERTO BAGGIO
- ALESSANDRO ALTOBELLI
- FILIPPO INZAGHI
- FRANCESCO GRAZIANI
- CHRISTIAN VIERI
- ROBERTO BETTEGA
- ALBERTO GILARDINO
- CIRO IMMOBILE*
- LUCA TONI
- GIANLUCA VIALLI
- PIERLUIGI CASIRAGHI
- ANDREA BELOTTI*
- ANTONIO DI NATALE
- GIANFRANCO ZOLA
- ROBERTO BONINSEGNA
- FRANCESCO TOTTI
- FABRIZIO RAVANELLI
- OMAR SIVORI
- ENRICO CHIESA
- PIERINO PRATI
- SALVATORE SCHILLACI
- BEPPE SIGNORI
- BRUNO GIORDANO
- PAOLO PULICI
- ALDO SERENA
- GIORGIO CHINAGLIA
- VINCENZO MONTELLA
* ancora in attività
- GIGI RIVA
- GIAMPIERO BONIPERTI
- GIANCARLO ANTOGNONI
- ROBERTO MANCINI