Italia, i più giovani ad aver segnato 3 gol: Pio Esposito meglio di Rossi e Del Piero

Nazionale fotogallery
22 foto

Serata da dimenticare per l'Italia, battuta 4-1 dalla Norvegia e destinata ai playoff per accedere al Mondiale 2026. Chi non ha deluso invece è Pio Esposito, che si sblocca nel 'suo' San Siro e realizza il 3° gol in azzurro a soli 20 anni. Nella storia della Nazionale solo 4 giocatori sono stati più precoci di lui. E i grandi bomber del passato che numeri avevano all'età di Pio? Ecco il confronto (dati Opta)

ITALIA-NORVEGIA 1-4: GLI HIGHLIGHTS

