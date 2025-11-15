A Usa '94 la durissima sfida contro la Norvegia, affrontata dalla squadra di Sacchi già con le spalle al muro dopo la sconfitta iniziale contro l'Irlanda, segnò una svolta per il prosieguo di quel Mondiale, finito solo in finale contro il Brasile. Decisivo fu anche un particolare che solo chi era lì, come il nostro Paolo Condò, può testimoniare. Sperando che anche la prossima e imminente sfida contro la Norvegia possa simbolicamente diventare l'inizio di una nuova avventura iridata
