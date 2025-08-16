Esplora tutte le offerte Sky
La favola del portiere bravo con i piedi: quanto è importante e quanto no

Vanni Spinella

Vanni Spinella

©IPA/Fotogramma

Dicono che oggi il portiere debba essere bravo con i piedi. Ma di preciso quando abbiamo iniziato ad accettare l’idea che sia quasi superfluo che un portiere sappia parare? Perché quello, un tempo, doveva saper fare: usare bene le mani. La storia di un processo di “reintegrazione” in cui il portiere ha anche smesso di essere capro espiatorio. Ma se non possiamo prendercela con il portiere, con chi ce la prendiamo?

