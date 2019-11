Premier League: calendario e orari 11^ giornata

Quando si gioca l'11^ giornata di Premier League?

La Premier League scenderà in campo per la sua 11^ giornata tra sabato 2 e domenica 3 novembre. 8 le partite in programma per il sabato, partendo dalla gara del Manchester United sul campo del Bournemouth per concludere con la sfida tra Watford e Chelsea. Due i posticipi della domenica, con impegnati Leicester e Tottenham, che andranno a concludere il programma.

Quali partite si giocano sabato 2 novembre?

La Premier League non va in vacanza, anzi. Saranno addirittura 8 le partite che si disputeranno sabato 2 novembre. La rincorsa al Liverpool, dunque, riparte ma la giornata comincia con un'importante sfida in chiave europea. Alle 13.30 si affrontano infatti Bournemouth e Manchester United (Sky Sport Uno e Sky Sport Football), con le due squadre appaiate a quota 13 punti e a -3 dalla zona Europa League. I Red Devils vogliono continuare la loro striscia positiva, cominciata con il pareggio contro il Liverpool e proseguita con 3 vittorie consecutive tra Europa League, Premier e League Cup. Il lungo sabato di Premier prosegue alle ore 16 con ben 6 partite in programma. Le duellanti per il titolo, Liverpool e Manchester City, scenderanno in campo contemporaneamente. La squadra di Klopp sarà impegnata sul campo dell'Aston Villa (Sky Sport Uno e Sky Sport Football), mentre gli uomini di Guardiola ospiteranno il Southampton (in differita alle ore 22.30). A completare la serie di partite cominciate 5 ore prima, la gara delle 18.30 tra Watford e Chelsea (Sky Sport Football). La formazione di Lampard è chiamata a difendere il posto Champions sul campo della squadra ultima in classifica, bisognosa di punti in chiave salvezza.

Quali partite si giocano domenica 3 novembre?

A chiudere il programma dell'11^ giornata ci saranno i due posticipi della domenica. Alle 15 la sfida tra due squadre che non hanno nessuna intenzione di smettere di stupire: Crystal Palace-Leicester (Sky Sport Football), per entrambe la possibilità di consolidare la loro posizione in zona europea. Alle 17.30, invece, si affrontano due deluse fin qui da questa prima fase di campionato. L'Everton a quota 10 punti in classifica ospita il Tottenham (Sky Sport Football), soltanto due lunghezze più avanti e pienamente coinvolto nella bagarre di metà classifica. Un'occasione per entrambe per mettere un punto a questo difficile inizio e ripartire.

Il programma completo dell'11^ giornata

Bournemouth-Manchester United, sabato 2 novembre alle ore 13.30 (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football)

Arsenal-Wolverhampton, sabato 2 novembre alle ore 16

Aston Villa-Liverpool, sabato 2 novembre alle ore 16 (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football)

Brighton-Norwich City, sabato 2 novembre alle ore 16

Manchester City-Southampton, sabato 2 novembre alle ore 16 (differita alle ore 22.30)

Sheffield United-Burnley, sabato 2 novembre alle ore 16

West Ham-Newcastle, sabato 2 novembre alle ore 16

Watford-Chelsea, sabato 2 novembre alle ore 18.30 (diretta su Sky Sport Football)

Crystal Palace-Leicester, domenica 3 novembre alle ore 15 (diretta su Sky Sport Football)

Everton-Tottenham, domenica 3 novembre alle ore 17.30 (diretta su Sky Sport Football)