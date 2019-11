Una sfida che dura ormai da tempo, un duello affascinante che da oltre un anno si rinnova weekend dopo weekend entusiasmando la Premier League e non solo. Lo scontro al vertice tra il Liverpool di Klopp e il City di Guardiola si è riproposto anche in questa stagione e si è "acceso" ancora di più nell’ultima giornata di campionato con lo scontro diretto vinto per 3-1 dai Reds. Un risultato che ha fatto infuriare Guardiola che non ha gradito alcune decisioni dell’arbitro Oliver e ha manifestato tutto il suo dissenso a fine partita. A distanza di pochi giorni dal match, proprio Klopp e Guardiola si sono ritrovati In occasione dell'Elite Club Coaches Forum di Nyon, argomento principale arbitri e Var. E l’allenatore tedesco non ha perso l’occasione per un siparietto davvero simpatico con i giornalisti: "Se ho parlato con Pep? Certo che abbiamo parlato, perché no…", ha ammesso il tedesco proprio ai microfoni di Sky Sport. Che però, informato dell’imminente arrivo di Guardiola proprio dietro la sua postazione non ha perso un secondo di tempo per… scappare via! Testimonianza di come – anche grazie al primo posto in Premier a +8 su Leicester e Chelsea secondi – il buon umore in casa Liverpool non manca di certo.