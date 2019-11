No, Pep non l’ha presa bene. Accesissimo finale di gara ad Anfield, dove il Liverpool ha schiantato il Manchester City 3-1 nello scontro diretto spedendo i campioni d’Inghilterra in carica a 9 punti di distanza. Protagonista è stato proprio lui, Guardiola, che si è schierato apertamente contro l’arbitro Micheal Oliver (sì, quello "accusato" da Buffon dopo Real Madrid-Juventus), reo secondo l’allenatore di aver influito sulla partita con alcune decisioni discutibili. Su tutte la mancata concessione di un calcio di rigore al City al 5’, che ha rappresentato il vero spartiacque della gara: Alexander-Arnold ha colpito il pallone in area di rigore con un braccio, evidentemente largo. Il direttore di gara ha lasciato giocare e il Liverpool ha trovato la rete dell’iniziale vantaggio sul ribaltamento di fronte. Ma non è stato l’unico "fattaccio". Nel finale di gara, sul risultato di 3-1 per i Reds, ancora Alexander-Arnold si è reso protagonista di un episodio dubbio in area: il pallone calciato da Sterling ha colpito il dorso della mano del difensore, ma Oliver ha deciso di non concedere il penalty nemmeno in questa occasione. A quel punto Guardiola è esploso in panchina, andando su tutte le furie e protestando animatamente con il quarto uomo. Al fischio finale l’allenatore del City si è diretto verso l’arbitro e gli ha stretto energicamente la mano: "Thank you so much!", ha detto Pep in maniera polemica a Oliver.

REDS IN VETTA, CROLLA IL CITY: LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE