Mourinho al Tottenham, il West Ham provoca con un video: "Ci vediamo sabato"

José Mourinho è tornato! Dopo 338 giorni passati senza panchina, il portoghese ha ufficialmente iniziato la sua esperienza al Tottenham al posto dell'esonerato Pochettino. Il ritorno dello 'Special One' è sicuramente una notizia importante per il calcio europeo e, soprattutto, per gli appassionati della Premier League. Ed è puntualmente arrivato anche il messaggio da parte del West Ham, il primo club che Mourinho affronterà sulla panchina del Tottenham. “Ci vediamo sabato, José”, hanno scritto su Twitter gli Hammers. Il tutto accompagnato, però, da un video con le sconfitte subite dal portoghese contro il club londinese. Il West Ham, infatti, ha ricordato i successi contro il Chelsea nel 2015 ad Upton Park (2-1) e contro il Manchester United al London Stadium nel 2018 (3-1): due momenti difficili per José Mourinho, che ovviamente spera di iniziare in ben altro modo la sua avventura sulla panchina del Tottenham. Intanto gli Hammers hanno lanciato la sfida e vogliono rovinare il ritorno dello 'Special One' in Premier League.

Come vedere la partita

La gara tra West Ham e Tottenham, in programma sabato 23 novembre alle ore 13.30, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport. Sarà quindi possibile seguire la prima assoluta di José Mourinho sulla panchina degli Spurs sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football.