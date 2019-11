1/11 ©Getty

Nel corso dei suoi anni in Premier (Chelsea 2004-2007 e 2013-2015, Manchester United 2016-2018) José Mourinho ha speso più di Daniel Levy in tutti i suoi 18 anni da presidente del Tottenham (dal 2001): 925 milioni di sterline per Mou, 876 per Levy che dopo il mercato dell’estate 2018 senza operazioni né in entrata né in uscita, è tornato a spendere nell’ultima sessione con l’ingaggio di Ndombelé dal Lione (60 mln) e di Sessegnon dal Fulham (27 mln), oltre al prestito oneroso (16 mln) di Lo Celso dal Betis.



Solitamente, ogni desiderio di Mourinho si trasforma in realtà, come dimostrano i suoi 10 colpi più costosi nel corso della sua carriera di manager (dati Transfermarkt). Tutti messi a segno alla guida di club inglesi: Levy può iniziare a preparare il libretto degli assegni…





