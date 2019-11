Il Manchester City risponde prontamente a Liverpool e Leicester, batte 2-1 il Chelsea e si porta al terzo posto solitario in Premier League.

La sfida dell'Etihad Stadium vale molto ai piani del massimo campionato inglese. Frank Lampard arriva sul campo dei 'Citizens' di Pep Guardiola senza timore reverenziale, solo con voglia di vincere e proporre la propria idea di gioco. Ed è grazie questo atteggiamento che arriva il gol del vantaggio dei 'Blues': lo firma al 21' N'golo Kanté, che riceve in corsa un lancio perfetto di Kovacic e con un pallonetto beffa Ederson in uscita. Per il centrocampista francese, alla sesta presenza in campionato (minutaggio limitato a causa degli infortuni), è il terzo gol in questa Premier League.

Il City incassa e reagisce nel giro di pochi minuti. E' il 29' quando Kevin De Bruyne raccoglie un pallone dal limite, evita Pulisic e dal limite non lascia scampo a Kepa. Terzo centro in campionato per il belga, che trova la gioia dell'ex (ha vestito la maglia dei londinesi tra il 2012 e il 2014).

La rimonta degli uomini di Guardiola si compie in appena 8 giri di orologio. Ci pensa Riyad Mahrez con una magia: slalom tra Emerson e Kovacic, e tiro a battere Kepa. Anche per l'algerino è il terzo gol in questa Premier League.

Dopo un primo tempo dai ritmi altissimi, la ripresa vede un calo di intensità. Le due squadre si fanno male, ma non trovano mai il modo di affondare veramente il colpo. E quando ci riesce Sterling, nel terzo dei 4 minuti di recupero, ci pensa l'assistente dell'arbitro Atkinson a negargli la gioia della rete per fuorigioco.

Con questi 3 punti, il Manchester City raggiunge quota 28 punti, 9 in meno del Liverpool capolista e uno sotto il Leicester di Rodgers. Il Chelsea perde lo scontro diretto e viene superato in classifica, rimanendo a 26.

MANCHESTER CITY-CHELSEA 2-1

21' Kanté (C), 29' De Bruyne (M), 37' Mahrez (M)