Ritorno da ex con contrasto incluso a Old Trafford per José Mourinho. Succede tutto al 13' del primo tempo di Manchester United-Tottenham. I Red Devils attaccano a destra, quando Daniel James è contrastato in scivolata dal centrocampista degli Spurs Harry Winks nei pressi della linea del fallo laterale. Il numero 21 dello United cade e sbatte con la testa sul ginocchio destro dello Special One. Mourinho ha accusato il colpo al ginocchio ma dopo qualche secondo ha ripreso a camminare normalmente