Non conosce sosta la marcia del Liverpool in Premier League, capolista che sogna il titolo assente dal 1990. Imbattuti in campionato con 14 successi in 15 giornate (solo lo United ha strappato un pareggio), i Reds dominano a +8 sul sorprendente Leicester e addirittura a +11 sul Manchester City campione in carica. Percorso netto per Jürgen Klopp che, dopo il 5-2 rifilato all’Everton nel derby, ha centrato la sua 100^ vittoria in Premier: traguardo raggiunto dopo 159 partite, media da applausi ma non la migliore nella storia della competizione. Già, perché c’è un allenatore che ha impiegato meno gare per diventare centenario di successi: ecco i cinque più "veloci" rilevati da Opta

