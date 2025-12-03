Offerte Sky
Premier League e ottavi di Coppa di Germania: le partite visibili su Sky

Premier League

Prosegue su Sky il turno infrasettimanale della Premier League (la 14^ giornata) ma anche la Coppa di Germania con il tra Union Berlino e Bayern Monaco: tutto visibile su Sky Sport e in streaming su NOW.  Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Settimana all’insegna del calcio internazionale. Fino a domani  giovedì 4 dicembre la Premier League va in campo per il turno infrasettimanale valido per la quattordicesima giornata. Guarda tutto su Sky Sport e in streaming su NOW.
Spazio anche a sfide emozionanti di Coppa di Germania.

 

PREMIER LEAGUE, Sei i match in programma mercoledì 3 dicembre alle 20.30: Arsenal-Brentford (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), Brighton-Aston Villa (Sky Sport 251), Burnley-Crystal Palace (Sky Sport 253) e Wolverhampton-Nottingham-Forest (Sky Sport 254); alle 21.15 sarà la volta di Leeds-Chelsea (Sky Sport Calcio) e Liverpool-Sunderland (Sky Sport Arena e Sky Sport 252). Giovedì 4 dicembre chiude la 14ª giornata inglese Manchester United-West Ham (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K).

 

COPPA DI GERMANIA - In Germania appuntamento con il secondo match degli ottavi di finale di Coppa di Germania, da vivere su Sky Sport Max. Stasera alle 20.45 toccherà a Union Berlino-Bayern Monaco.

 

Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, insieme agli studi pre e post-partita con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della giornata e le ultimissime durante il weekend. Approfondimento settimanale affidato alla rubrica EuroShow, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14 con Valentina Mariani e Niccolò Omini. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta sul canale all news Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

 

Premier League, il programma della 14^ giornata

 

Alle 20.30

  • ARSENAL-BRENTFORD in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
  • telecronaca Massimo Marianella
  • BRIGHTON-ASTON VILLA in diretta su Sky Sport 251 e NOW
  • telecronaca Nicolò Ramella
  • BURNLEY-CRYSTAL PALACE in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • telecronaca Paolo Redi
  • WOLVERHAMPTON-NOTTINGHAM FOREST in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo

Alle 21.15

  • LEEDS-CHELSEA in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
  • telecronaca Filippo Benincampi
  • LIVERPOOL-SUNDERLAND in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
  • telecronaca Federico Zanon

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE

Alle 21

  • MANCHESTER UNITED-WEST HAM in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K e NOW
  • telecronaca Nicola Roggero

Coppa di Germania, il programma degli ottavi di finale

 

Alle 20.45

  • UNION BERLINO-BAYERN MONACO in diretta su Sky Sport Max e NOW
  • telecronaca Pietro Nicolodi

Studi pre e postpartita: il programma completo su Sky

 

Dalle 20 e dalle 23

  • La Casa dello Sport Internazionale
  • In studio: Federica Lodi e Stefano Borghi

 

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE

Dalle 20.30 e dalle 23

  • La Casa dello Sport Internazionale
  • In studio: Federica Lodi e Massimo Marianella

Premier League e Coppa di Germania: il programma

