Premier League e ottavi di Coppa di Germania: le partite visibili su SkyGUIDA TV
Da questa sera, martedì 2 dicembre, inizia il turno infrasettimanale in Inghilterra (la 14^ giornata) ma attenzione anche al match tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen: tutto visibile su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Settimana all’insegna del calcio internazionale. Da stasera, martedì 2, a giovedì 4 dicembre in campo per il turno infrasettimanale di Premier League valido per la quattordicesima giornata. Guarda tutto su Sky Sport e in streaming su NOW.
Spazio anche a sfide emozionanti di Coppa di Germania.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si parte stasera con tre partite: alle 20.30 Fulham-Manchester City (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K) e Bournemouth-Everton (Sky Sport 251); alle 21.15 la sfida tra Newcastle e Tottenham (Sky Sport Uno). Sei i match in programma mercoledì 3 dicembre alle 20.30: Arsenal-Brentford (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), Brighton-Aston Villa (Sky Sport 251), Burnley-Crystal Palace (Sky Sport 253) e Wolverhampton-Nottingham-Forest (Sky Sport 254); alle 21.15 sarà la volta di Leeds-Chelsea (Sky Sport Calcio) e Liverpool-Sunderland (Sky Sport Arena e Sky Sport 252). Giovedì 4 dicembre chiude la 14ª giornata inglese Manchester United-West Ham (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K).
COPPA DI GERMANIA - In Germania appuntamento con due match degli ottavi di finale di Coppa di Germania, entrambi da vivere su Sky Sport Max. Stasera, alle 21, in campo Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen; mercoledì 3 dicembre alle 20.45 toccherà a Union Berlino-Bayern Monaco.
Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, insieme agli studi pre e post-partita con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della giornata e le ultimissime durante il weekend. Approfondimento settimanale affidato alla rubrica EuroShow, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14 con Valentina Mariani e Niccolò Omini. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta sul canale all news Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Premier League, il programma della 14^ giornata
OGGI 2 DICEMBRE
Alle 20.30
- FULHAM-MANCHESTER CITY in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW
- telecronaca Massimo Marianella
- BOURNEMOUTH-EVERTON in diretta su Sky Sport 251 e NOW
- telecronaca Matteo Marceddu
Alle 21:15
- NEWCASTLE-TOTTENHAM in diretta su Sky Sport Uno e NOW
- telecronaca Stefano Borghi
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE
Alle 20.30
- ARSENAL-BRENTFORD in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
- telecronaca Massimo Marianella
- BRIGHTON-ASTON VILLA in diretta su Sky Sport 251 e NOW
- telecronaca Nicolò Ramella
- BURNLEY-CRYSTAL PALACE in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- telecronaca Paolo Redi
- WOLVERHAMPTON-NOTTINGHAM FOREST in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- telecronaca Gianluigi Bagnulo
Alle 21.15
- LEEDS-CHELSEA in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
- telecronaca Filippo Benincampi
- LIVERPOOL-SUNDERLAND in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- telecronaca Federico Zanon
GIOVEDÌ 4 DICEMBRE
Alle 21
- MANCHESTER UNITED-WEST HAM in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K e NOW
- telecronaca Nicola Roggero
Coppa di Germania, il programma degli ottavi di finale
OGGI 2 DICEMBRE
Alle 21
- BORUSSIA DORTMUND-BAYER LEVERKUSEN in diretta su Sky Sport Max e NOW
- telecronaca Pietro Nicolodi
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE
Alle 20.45
- UNION BERLINO-BAYERN MONACO in diretta su Sky Sport Max e NOW
- telecronaca Pietro Nicolodi
Studi pre e postpartita: il programma completo su Sky
OGGI 2 DICEMBRE
Dalle 20 e dalle 23.15
- La Casa dello Sport Internazionale
- In studio: Federica Lodi e Nicola Roggero
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE
Dalle 20 e dalle 23
- La Casa dello Sport Internazionale
- In studio: Federica Lodi e Stefano Borghi
GIOVEDÌ 4 DICEMBRE
Dalle 20.30 e dalle 23
- La Casa dello Sport Internazionale
- In studio: Federica Lodi e Massimo Marianella