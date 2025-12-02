Da questa sera, martedì 2 dicembre, inizia il turno infrasettimanale in Inghilterra (la 14^ giornata) ma attenzione anche al match tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen: tutto visibile su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Settimana all’insegna del calcio internazionale. Da stasera, martedì 2, a giovedì 4 dicembre in campo per il turno infrasettimanale di Premier League valido per la quattordicesima giornata. Guarda tutto su Sky Sport e in streaming su NOW.

Spazio anche a sfide emozionanti di Coppa di Germania.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si parte stasera con tre partite: alle 20.30 Fulham-Manchester City (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K) e Bournemouth-Everton (Sky Sport 251); alle 21.15 la sfida tra Newcastle e Tottenham (Sky Sport Uno). Sei i match in programma mercoledì 3 dicembre alle 20.30: Arsenal-Brentford (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), Brighton-Aston Villa (Sky Sport 251), Burnley-Crystal Palace (Sky Sport 253) e Wolverhampton-Nottingham-Forest (Sky Sport 254); alle 21.15 sarà la volta di Leeds-Chelsea (Sky Sport Calcio) e Liverpool-Sunderland (Sky Sport Arena e Sky Sport 252). Giovedì 4 dicembre chiude la 14ª giornata inglese Manchester United-West Ham (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K).

COPPA DI GERMANIA - In Germania appuntamento con due match degli ottavi di finale di Coppa di Germania, entrambi da vivere su Sky Sport Max. Stasera, alle 21, in campo Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen; mercoledì 3 dicembre alle 20.45 toccherà a Union Berlino-Bayern Monaco.

Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, insieme agli studi pre e post-partita con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della giornata e le ultimissime durante il weekend. Approfondimento settimanale affidato alla rubrica EuroShow, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14 con Valentina Mariani e Niccolò Omini. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta sul canale all news Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Premier League, il programma della 14^ giornata

OGGI 2 DICEMBRE

Alle 20.30

FULHAM-MANCHESTER CITY in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW telecronaca Massimo Marianella

BOURNEMOUTH-EVERTON in diretta su Sky Sport 251 e NOW

in diretta su Sky Sport 251 e NOW telecronaca Matteo Marceddu

Alle 21:15

NEWCASTLE-TOTTENHAM in diretta su Sky Sport Uno e NOW

in diretta su Sky Sport Uno e NOW telecronaca Stefano Borghi

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE

Alle 20.30

ARSENAL-BRENTFORD in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW

in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW telecronaca Massimo Marianella

BRIGHTON-ASTON VILLA in diretta su Sky Sport 251 e NOW

in diretta su Sky Sport 251 e NOW telecronaca Nicolò Ramella

BURNLEY-CRYSTAL PALACE in diretta su Sky Sport 253 e NOW

in diretta su Sky Sport 253 e NOW telecronaca Paolo Redi

WOLVERHAMPTON-NOTTINGHAM FOREST in diretta su Sky Sport 254 e NOW

in diretta su Sky Sport 254 e NOW telecronaca Gianluigi Bagnulo

Alle 21.15

LEEDS-CHELSEA in diretta su Sky Sport Calcio e NOW

in diretta su Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Filippo Benincampi

LIVERPOOL-SUNDERLAND in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW telecronaca Federico Zanon

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE

Alle 21

MANCHESTER UNITED-WEST HAM in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K e NOW

in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K e NOW telecronaca Nicola Roggero

Coppa di Germania, il programma degli ottavi di finale

OGGI 2 DICEMBRE

Alle 21

BORUSSIA DORTMUND-BAYER LEVERKUSEN in diretta su Sky Sport Max e NOW

in diretta su Sky Sport Max e NOW telecronaca Pietro Nicolodi

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE

Alle 20.45

UNION BERLINO-BAYERN MONACO in diretta su Sky Sport Max e NOW

in diretta su Sky Sport Max e NOW telecronaca Pietro Nicolodi

Studi pre e postpartita: il programma completo su Sky

OGGI 2 DICEMBRE

Dalle 20 e dalle 23.15

La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Nicola Roggero

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE

Dalle 20 e dalle 23

La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Stefano Borghi

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE

Dalle 20.30 e dalle 23