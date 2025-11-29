Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Premier League, risultati e highlights della 13^ giornata

Premier League

Nella 13^ giornata di Premier, il Manchester City soffre ma vince in extremis contro il Leeds grazie a Foden. Successi anche per Sunderland e Brientford. Everton-Newcatle e Tottenham-Fulham chiudono il programma di oggi. Domani si prosegue con lo United in casa del Palace e il Liverpool ospite del West Ham. E alle 17.30 il super derby Chelsea-Arsenal, tutto su Sky. Qui gol, risultati e highlights

CLASSIFICA

Premier League, 12^ giornata: i risultati di oggi

  • MANCHESTER CITY-LEEDS 3-2
    1' e 90'+1 Foden (M), 25' Gvardiol (M), 49' Calvert-Levin (L), 66' Nmecha (L)
    (TABELLINO)- (HIGHLIGHTS)
  • SUNDERLAND-BOURNEMOUTH 3-2 
    7' Adli (B). 15' Adams (B), 30' Le Feè (rig. S), 46' Traorè (S), 69' Brobbey (S)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • BRENTFORD-BURNLEY 3-1
    81' rig. e 86' Thiago (BR), 85' Flemming (rig. BU), 90'+3 Ouattara (BR)
    (TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
  • EVERTON-NEWCASTLE
    ore 18.30 LIVE su Sky Sport Arena
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • TOTTENHAM-FULHAM
    ore 21 LIVE su Sky Sport Arena
    (TABELLINO)- (HIGHLIGHTS)

Premier,. 13^ giornata: le partite di domenica 

  • CRYSTAL PALACE-MANCHESTER UNITED
    ore 13 LIVE su Sky Sport Uno
  • ASTON VILLA-WOLVERHAMPTON
    ore 15 LIVE su Sky Sport 257
  • NOTTINGHAM FOREST-BRIGHTON
    ore 15 LIVE su Sky Sport 258
  • WEST HAM-LIVERPOOL
    ore 15 LIVE su Sky Sport Calcio
  • CHELSEA-ARSENAL
    ore 17.30 LIVE su Sky Sport Arena
FOTOGALLERY

©Ansa

1/21
Premier League

Premier League, la classifica 2025/2026

Nell'ultimo match della 12^ di Premier, l'Everton (in 10 per una lite tra compagni!) sbanca Old Trafford e aggancia il Manchester United a quota 18. Vittoria 4-1 dell'Arsenal nel derby contro il Tottenham: i Gunners ora hanno un vantaggio di 6 punti sul Chelsea secondo e 7 sul Manchester City. L'Aston Villa batte in rimonta il Leeds e si porta al quarto posto. Di seguito la classifica aggiornata SCHIAFFO A UN COMPAGNO, ESPULSO GUEYE IN UNITED-EVERTON: VIDEO

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Premier League: Altre Notizie

Foden regala tre punti d'oro al City con il Leeds

Premier League

Nella 13^ giornata di Premier, il Manchester City soffre ma vince in extremis contro il Leeds...

Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

guida tv

In programma la 13^ giornata di Premier League e la 14^ in Ligue 1. In Bundesliga si disputa,...

Il City cade col Newcastle. Crolla il Liverpool

Premier League

Nella 12^ di Premier il Manchester City cade sul campo del Newcastle e resta a -4 dall’Arsenal...

Palmer si fa male in casa: frattura all'alluce

chelsea

Il giocatore inglese (tormentato da inizio stagione dai fastidi all'inguine) sembrava pronto al...

Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

guida tv

In programma l'11^ giornata di Premier League e la 12^ in Ligue 1. In Bundesliga si disputa,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE