Nella 13^ giornata di Premier, il Manchester City soffre ma vince in extremis contro il Leeds grazie a Foden. Successi anche per Sunderland e Brientford. Everton-Newcatle e Tottenham-Fulham chiudono il programma di oggi. Domani si prosegue con lo United in casa del Palace e il Liverpool ospite del West Ham. E alle 17.30 il super derby Chelsea-Arsenal, tutto su Sky. Qui gol, risultati e highlights
Premier League, 12^ giornata: i risultati di oggi
- MANCHESTER CITY-LEEDS 3-2
1' e 90'+1 Foden (M), 25' Gvardiol (M), 49' Calvert-Levin (L), 66' Nmecha (L)
(TABELLINO)- (HIGHLIGHTS)
- SUNDERLAND-BOURNEMOUTH 3-2
7' Adli (B). 15' Adams (B), 30' Le Feè (rig. S), 46' Traorè (S), 69' Brobbey (S)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- BRENTFORD-BURNLEY 3-1
81' rig. e 86' Thiago (BR), 85' Flemming (rig. BU), 90'+3 Ouattara (BR)
(TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
- EVERTON-NEWCASTLE
ore 18.30 LIVE su Sky Sport Arena
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- TOTTENHAM-FULHAM
ore 21 LIVE su Sky Sport Arena
(TABELLINO)- (HIGHLIGHTS)
Premier,. 13^ giornata: le partite di domenica
- CRYSTAL PALACE-MANCHESTER UNITED
ore 13 LIVE su Sky Sport Uno
- ASTON VILLA-WOLVERHAMPTON
ore 15 LIVE su Sky Sport 257
- NOTTINGHAM FOREST-BRIGHTON
ore 15 LIVE su Sky Sport 258
- WEST HAM-LIVERPOOL
ore 15 LIVE su Sky Sport Calcio
- CHELSEA-ARSENAL
ore 17.30 LIVE su Sky Sport Arena
Premier League, la classifica 2025/2026
Nell'ultimo match della 12^ di Premier, l'Everton (in 10 per una lite tra compagni!) sbanca Old Trafford e aggancia il Manchester United a quota 18. Vittoria 4-1 dell'Arsenal nel derby contro il Tottenham: i Gunners ora hanno un vantaggio di 6 punti sul Chelsea secondo e 7 sul Manchester City. L'Aston Villa batte in rimonta il Leeds e si porta al quarto posto. Di seguito la classifica aggiornata SCHIAFFO A UN COMPAGNO, ESPULSO GUEYE IN UNITED-EVERTON: VIDEO