Premier League

Nell'ultimo match della 12^ di Premier, l'Everton (in 10 per una lite tra compagni!) sbanca Old Trafford e aggancia il Manchester United a quota 18. Vittoria 4-1 dell'Arsenal nel derby contro il Tottenham: i Gunners ora hanno un vantaggio di 6 punti sul Chelsea secondo e 7 sul Manchester City. L'Aston Villa batte in rimonta il Leeds e si porta al quarto posto. Di seguito la classifica aggiornata SCHIAFFO A UN COMPAGNO, ESPULSO GUEYE IN UNITED-EVERTON: VIDEO