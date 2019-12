Boxing day particolarmente speciale, in Inghilterra: il 26 dicembre alle 16 c'è Everton-Burnley, con la prima in panchina di Ancelotti. A dargli il bentornato in Premier c'è anche l'allenatore del Liverpool, Klopp: "Carlo mi piace molto. Anzi, mi piaceva molto. In questo ambiente è difficile avere amici, ma con lui il rapporto è sempre stato un po' speciale. Mi piacerebbe dire che gli auguro buona fortuna! No, è Natale, dai, gli auguro buona fortuna". Il suo Liverpool affronterà proprio l'Everton il 5 gennaio in FA Cup: "Ci sono tre partite molto importanti in mezzo, non posso davvero pensarci ora, è presto. Ho visto che Ancelotti ieri ha dovuto parlarne e che ha ricordato il suo record contro il Liverpool e cose del genere. Va tutto bene", risponde Klopp.