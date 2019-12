Momento Var (il video)

L'episodio della fiaschetta in campo è arrivato dopo il grande caos del calcio di rigore concesso al Manchester City. Siamo al 21' quando Mahrez viene atterrato in area: Atkinson dice che si può proseguire ma, solerte, ecco il Var a interrompere il gioco. Quasi due minuti di attesa e poi la decisione: sì, è rigore per il City. Sterling prende palla e calcia - un destro basso e incrociato - che Rui Patricio para. Festa del pubblico di casa? Neanche per sogno, perché ecco Atkinson portarsi nuovamente il dito indice all'orecchio, ormai il segnale universale che indica un check della tecnologia arbitrale. Il motivo? Ci sono almeno un paio di giocatori in maglia gialla che sono entrati in area di rigore al momento del calcio. Nuovo check e nuova decisione: si ritira. A quel punto le immagini indugiano su Guardiola che, con ampi gesti, sembra chiedere il cambio di rigorista. Una mossa lungimirante ma non accolta dai giocatori in campo. Sterling calcia lo stesso e sbaglia ancora (con un tiro quasi identico al precedente)… ma è fortunato a segnare sulla ribattuta.

La sfida finirà comunque in gloria per i Wolves, autori di una clamorosa rimonta e di un incredibile double dopo aver battuto il City anche all'andata: precedentemente, sotto la gestione Guardiola, una doppia vittoria del genere era riuscita solo al Chelsea di Conte.