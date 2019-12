Martial-Rashford, lo United supera 2-0 il Burnley

Un gol per tempo basta agli uomini di Solskjaer per avere la meglio del Burnley. Martial tocca quota 10 reti in stagione, nel recupero Rashford trova il raddoppio

Secondo successo consecutivo per il Manchester United, che dimostra di essersi totalmente lasciato alle spalle il passo falso in casa del Watford prima di Natale.

Dopo il poker rifilato al Newcastle nel Boxing day (superato 4-1 all'Old Trafford), i 'Red Devils' superano anche il Burnley e si portano al quinto posto in classifica.

Al Turf Moor gli uomini di Ole Gunnar Solskjaer dominano fin dai primi minuti, faticando a trovare la via della rete. Merito della solidità della difesa messa in campo da Sean Dyche, che capitola solamente in chiusura di tempo. Serve un guizzo di Anthony Martial, che scatta e al 44' batte Pope. Decimo gol stagionale per il francese, il terzo in 3 giorni dopo la doppietta nel giorno di Santo Stefano.

Nella ripresa lo United amministra il vantaggio, sempre con Martial grande protagonista. Il francese trova la seconda gioia personale, ma si vede annullare il gol dal direttore di gara Dean.

Per il raddoppio degli ospiti è solo questione di tempo e arriva nel recupero: la firma è di Marcus Rashford, che scatta in campo aperto, salta anche il portiere e in scivolata mette in rete il pallone del 2-0, quello della sicurezza per la squadra di Solskjaer.

Con questo successo, il Manchester United sale a quota 31 punti, sfruttando il passo falso del Tottenham e riuscendo nel controsorpasso sul Wolverhampton, vittorioso in rimonta contro i cugini del City.

I Red Devils chiudono nel migliore dei modi il proprio 2019, ma non c'è tempo per riposarsi troppo: il 1° gennaio all'Emirates è in programma il big match in casa dell'Arsenal.

Burnley-Manchester United 0-2

44' Martial, 95' Rashford