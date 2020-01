Brighton-Chelsea 1-1: gol e highlights. Pari capolavoro di Jahanbakhsh. Aston Villa ok

Brighton-Chelsea 1-1

10' Azpilicueta (C), 84' Jahanbakhsh (B)



Brighton: Ryan; Dunk, Webster, Montoya, Dan Burn (22' Bernardo), Bissouma (1' st Connolly), Mooy (68' Jahanbakhsh), Propper, Alzate, Maupay, Trossard. All. Potter.



Chelsea: Kepa; Rudiger, Zouma, James, Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Mount (73' st Kovacic), Abraham, Willian, Pulisic (66' st Callum Hudson-Odoi). All. Lampard.



Il Chelsea pareggia in casa del Brighton nella partita che ha inaugurato la 21^giornata di Premier League, prima del 2020. Ai Blues, che arrivavano dalla vittoria interna contro il Bornemouth, non è bastato il gol di Azpilicueta nel primo tempo, mentre è stata una straordinaria rete in rovesciata di Jahanbakhsh a decidere l'1-1. La squadra di Lampard è sempre al quarto posto in classifica e sale a quota 36 punti, con 5 di vantaggio dal Manchester United (atteso dall'Arsenal) e altrettanti di distacco dal City (che alle 18.30 affronta l'Everton). Il Chelsea ha sbloccato al 10' e chiuso all'attacco il primo tempo riuscendo a frenare la squadra di Potter che, dopo lo svantaggio, si era riorganizzata tatticamente, aumentando la pressione. L'intensità della partita aumenta in modo esponenziale nella ripresa. Poco dopo il 50' il Chlesea ha tre buone chance con Pulisic: prima un colpo testa ravvicinato ma debole sul cross dalla destra di Azpilicueta, poi un diagonale di sinistro che non trova impreparato il portiere Ryan e, infine, un destro rasoterra che termina di poco fuori. Al 58' occasione per Kante, ma la migliore per raddoppiare passa per il tentativo dal limite di James dopo un batti e ribatti e con Alzate che allontana il pericolo. Nel finale il Brighton torna a farsi vedere con insistenza dalle parti di Kepa, che è semplicemente favoloso sulla girata ravvicinata di Connolly. Il portiere basco, però, non può nulla all'84', dopo un corner, sul capolavoro in rovesciata di Jahanbakhsh (entrato al 68' al posto di Mooy). L'Amex Stadium diventa una bolgia per un pari che vale come una vittoria.