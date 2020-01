Divertente siparietto del tedesco: "Meglio io o Mourinho come giocatore? Non so nemmeno dove giocasse, faceva il portiere?" E chiede ai giornalisti di cercare online la risposta

Con Klopp è sempre uno show: dal campo alla conferenza stampa. Liverpool spettacolare durante le partite e lui sempre divertentissimo dietro ai microfoni. L'ultima gag ha avuto come protagonista anche José Mourinho, suo prossimo avversario nel sabato di Premier League, dove andrà in scena un Tottenham-Liverpool (diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno alle 18.30) che promette altrettanto divertimento. Prima le domande sullo stato di forma della squadra e sul record di vittorie stagionali. Poi il tema Tottenham: "Mourinho è un allenatore fantastico, con una precisa mentalità. Vuole sempre vincere, con ogni mezzo disponibile. È una cosa per cui provo rispetto, ma la vera buona notizia è che né io né lui giocheremo. Non so quanto José fosse più bravo come giocatore rispetto a me, ma la certezza è che manderemo in campo due grandi squadre".

A quel punto subito una nuova domanda ad incalzare il tedesco: "Chi era meglio come giocatore tra te e lui?". Klopp ci pensa e poi… ecco il dubbio: "Non saprei, dove giocava José? Era un portiere? Qualcuno di voi sa in che ruolo giocasse? - dice Klopp rivolgendosi alla platea dei giornalisti. Giunge la precisazione di un Mourinho portiere in un match di beneficenza. Quindi l'esortazione del tedesco a cercare su Google la risposta. Qualche altra domanda di attualità e poi la sentenza: "Midfielder". Centrocampista. Klopp sorride ed esclama: "Scusa José".