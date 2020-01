Il gabonese prima segna (14esimo gol in Premier) poi si fa espellere per un fallo su Meyer. In mezzo il pareggio di Ayew. La squadra di Arteta è ferma al decimo posto

Crystal Palace-Arsenal 1-1

12' Aubameyang (A), 63' Ayew (C)

Crystal Palace (4-5-1): Guaita; Kelly, Tomkins, Cahill, Riedewald; McArthur, Kouyate, McCarthy, Meyer (69’ Tosun), Zaha; Ayew. All. Hodgson.

Arsenal (4-3-3): Leno; Maitland-Niles, Luiz, Sokratis, Kolasinac; Torreira (46’ Guendouzi), Xhaka, Ozil (69’ Martinelli); Pepe, Lacazette (91’ Nelson), Aubameyang. All. Arteta

L'Arsenal pareggia 1-1 sul campo del Crystal Palace e manca l'appuntamento con il secondo successo consecutivo, dopo il 2-0 casalingo contro il Manchester United ottenuto nella giornata di Capodanno.

Al Selhurst Park gli uomini di Mikel Arteta partono subito forte, e trovano presto la rete del vantaggio. E' il 12 quando Lacazette con un filtrante trova in area di rigore Pierre-Eemerick Aubameyang: controllo a seguire in area e destro secco che non lascia scampo a Guaita. Per il centravanti gabonese, ex Milan, è il 14esimo centro in campionato. I 'Gunners' non riescono però a chiudere i conti già nella prima frazione e pagano la mancanza di freddezza nel secondo tempo.

Al 63' la squadra di Roy Hodgson trova il pareggio grazie a Jordan Ayew, che trova il pallone dopo un rimpallo e riesce a battere Leno grazie alla deviazione decisiva di David Luiz, che spiazza il portiere ospite. Per il ghanese è il sesto gol in questa Premier League.

Dopo il pareggio l'Arsenal si disunisce. Aubameyang entra in maniera piuttosto dura sullo stinco di Meyer: il giallo estratto in un primo momento dall'arbitro viene poi corretto dal rosso dopo la review al Var. Al 67' la squadra di Arteta si ritrova in inferiorità numerica e rischia subito di andare sotto, quando Sokratis salva tutto sul colpo di testa a botta sicura di Tomkins.

Nel finale però sono i londinesi ad avere l'ultima palla-gol: Pépé trova il palo con un potente diagonale, sulla ribattuta il più veloce è Lacazette: il suo tap-in è bloccato da Guaita, attento e reattivo nell'occasione.

Con questo pareggio, l'Arsenal sale a 28 punti in classifica, decimo, con una lunghezza in meno proprio rispetto al Crystal Palace.