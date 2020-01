Il brasiliano classe 2001 trova il momentaneo 1-1 nel derby di Londra con una cavalcata incredibile: parte dalla sua trequarti, dopo un corner battuto dagli avversari, si fa tutto il campo in velocità seminando avversari come birilli. E contro Kepa rimane lucido: il suo piatto destro non lascia scampo al portiere. Una prodezza, da rivivere con il video sopra e la fotosequenza sotto, per cui esulta a modo suo: a braccia conserte sotto la porzione di stadio concessa ai tifosi dell'Arsenal. Ottimo modo per toccare quota 10 gol in stagione