L'ex attaccante della Juventus trova la sua prima rete in Premier League sbloccando il punteggio al 30' del primo tempo di Everton-Newcastle. Ripagata la fiducia di Carlo Ancelotti, che dal suo arrivo sulla panchina dei Toffees l'ha schierato tre volte da titolare in sei partite di campionato

Prima rete stagionale in Premier League per Moise Kean. L'ex attaccante della Juventus si è sbloccato con la maglia dell'Everton al 30' della partita giocata dalla sua squadra in casa contro il Newcastle per la 24esima giornata di campionato. Conclusione con un destro rasoterra, che supera la muraglia difensiva avversaria e si infila in rete al 30' del primo tempo, sbloccando il punteggio. Una gioia esternata con la classica esultanza: corsa sfrenata, braccia aperte, tuffo sull'erba e mani alzate a ringraziare il cielo, una sequenza che ora hanno potuto ammirare anche a Goodison Park. Il primo centro di Kean ripaga la fiducia di Carlo Ancelotti, che contro i Magpies l'ha schierato per la terza volta nelle sei partite di Premier vissute sulla panchina del club di Liverpool.

Kean, la prima gioia dopo mesi di ambientamento in Premier

L'attaccante italiano nato il 28 febbraio 2000 era passato in estate ai Toffees in un'operazione da 27,5 milioni di base più altri 2,5 di bonus, con contratto quinquennale da 3 milioni a stagione. Schierato titolare in due delle prime 18 partite di campionato, con nel mezzo quattro panchine e un'assenza nella lista dei convocati, contro il Southampton il 12 novembre, per l'arrivo in ritardo al meeting pre-match, poi giustificato dall'attaccante (versione confermata dalla società) con un virus intestinale. Ancelotti, in panchina dal 26 dicembre, gli sta assicurando fiducia e maggiore minutaggio. Moise lo ha ripagato con la prima rete in Premier, arrivata alla diciottesima presenza nel massimo campionato inglese.