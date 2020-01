Il Manchester City batte 2-0 il Fulham e supera il quarto turno di FA Cup. Alla squadra di Pep Guardiola bastano sostanzialmente 20 minuti per mettere al sicuro la qualificazione. Al City of Manchester il risultato si sblocca all'8': Gabriel Jesus viene atterrato in area di rigore dal difensore Ream. Rosso per il giocatore ospite e rigore per i Citizens, trasformato da Ilkay Gundogan. Il nazionale tedesco vanta un buon score casalingo in FA Cup: nelle cinque partite giocate nello stadio del City ha partecipato a 8 reti (oltre al gol contro il Fulham vanta 7 assist).

Passano poco più di 10 minuti e arriva il raddoppio, frutto di una prodezza individuale. L'autore è Bernardo Silva: il portoghese cerca spazio al limite dell'area e decide di provare la conclusione all'improvviso, superando il portiere con un mancino perfetto. Centro importante, per l'ex centrocampista del Monaco come per il Manchester City: si tratta del gol numero 100 in stagione tra tutti le competizione per la formazione di Guardiola, la prima nei 5 massimi campionati europei a toccare questa quota.

Nella ripresa gli 'Sky Blues' dilagano. Al 73' cross dalla destra di Cancelo, che trova in mezzo Gabriel Jesus: il brasiliano schiaccia di testa e trova la rete. L'ex Palmeiras si ripete appena 120 secondi dopo, ribadendo in rete una deviazione corta di un portiere. Jesus aggiorna così il suo rendimento super in FA Cup: in 8 partite nella competizione ha realizzato 8 reti e fornito 4 assist.

Manchester City-Fulham 2-0

8' rig. Gundogan, 19' B.Silva