FA Cup, l'Arsenal batte il Bournemouth e passa il turno: sorteggiati gli ottavi di finale

L'Arsenal non fallisce l'appuntamento di coppa. Bournemouth eliminato e pass per gli ottavi di finale conquistato, dove i Gunners affronteranno il Portsmouth, ex della Premier oggi in League One. Nella ripetizione della sfida del Boxing Day di campionato (partita finita 1-1 ed esordio per Arteta in panchina), l'Arsenal riesce a imporsi sulle Cherries grazie ai gol dei giovanissimi Saka e Nketiah, rispettivamente classe 2001 e classe 1999. Due reti nel primo tempo che indirizzano fin da subito la partita. La prima è un gran mancino del prodotto dell'academy del club, e di professione esterno sinistro (nel match terzino). Poi sempre a firma Saka l'assist per il raddoppio: un cross basso dalla sinistra finalizzato al centro da Eddie Nketiah, anch'esso proveniente dal prolifico settore giovanile dei Gunners. Capitolo brutte notizie: Arteta torna a vincere dopo tre pareggi di fila ma perde Mustafi, uscito ko intorno all'ora di gioco per un problema alla caviglia sinistra, appoggiata male a terra dopo uno stacco. Uscita in barella dolorante per l'ex Sampdoria. Nel finale non è servita, invece, la rete per il Bournemouth a firma Surridge (convalidata dal Var dopo un presunto fuorigioco) per portare al pareggio, nemmeno durante l'ampio recupero e col match conclusosi addirittura al minuto numero 101.

Bournemouth-Arsenal 1-2

5' Saka (A), 26' Nketiah (A), 90'+4 Surridge (B)

Chelsea-Liverpool e Rooney contro United?

Come di consueto, il sorteggio del quinto turno (cioè gli ottavi di finale) è arrivato immediatamente dopo l'ultima partita in programma, per l'appunto quella dell'Arsenal. Ben sei i replay ancora da giocare. I Gunners affronteranno il Portsmouth, mentre si profila il big match Chelsea-Liverpool, nel caso i giovani dei Reds (dopo l'annuncio di Klopp che manderà in campo l'Under 23) dovessero imporsi sullo Shrewsbury Town. Altro incrocio interessante potrebbe essere quello tra il Derby County di Wayne Rooney (che deve ancora vincere la ripetizione contro il Northampton Town) e il suo Manchester United. Wazza, nel Derby, sta ricoprendo il doppio ruolo di giocatore e assistente allenatore di Phillip Cocu, e la partita contro il suo passato regalerebbe un ennesimo capitolo romantico della coppa più antica della storia del calcio.

Quinto turno, tutti gli accoppiamenti

Sheffield Wednesday - Manchester City

Reading/Cardiff - Sheffield United

Chelsea - Shrewsbury/Liverpool

WBA - Newcastle/Oxford United

Leicester - Coventry/Birmingham

Northampton Town/Derby County - Manchester United

Southampton/Tottenham - Norwich

Portsmouth - Arsenal