Iheanacho-gol, il Leicester va avanti in FA Cup

Brentford-Leicester 0-1

4' Iheanacho

Basta un gol al Leicester per eliminare il Brentford (club di Championship, seconda divisione inglese) e superare il quarto turno di FA Cup. Al Griffin Park Brendan Rodgers applica un ricco turnover per non perdere energie nel percorso in Premier League, in cui le 'Foxes' occupano momentaneamente il terzo posto. Spicca l'assenza di Jamie Vardy, autore di 17 gol in 22 presenze fin qui in campionato, neanche convocato per la sfida di coppa.

La rete decisiva arriva presto: è il quarto minuto quando un lancio dalle retrovie pesca la corsa di James Justin. Il classe 1998 è lucido nell'alzare la testa e nel leggere l'inserimento in mezzo di Kelechi Iheanacho, che appoggia con il mancino a porta sguarnita. Per il centravanti nigeriano si tratta del nono gol alla nona partita (registrate con le maglie di Leicester e Manchester City) giocata in FA Cup.

Un guizzo iniziale che permette ai londinesi di gestire il risultato per il resto della gara. E che consolida una striscia positiva per Rodgers: nelle esperienze con Liverpool, Celtic e ora Leicester, l'allenatore inglese è rimasto imbattuto nelle ultime 32 gare (28 vittorie, 4 pareggi) nelle coppe nazionali.