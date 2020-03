Una brutta notizia per l’Arsenal che rischia di perdere per i prossimi mesi Lucas Torreira. Come comunicato dai Gunners, infatti, il centrocampista – ex Sampdoria e cercato con insistenza dal Milan durante la scorsa estate – ha riportato la frattura della caviglia destra nel match di Coppa d'Inghilterra vinto (2-0) contro il Portsmouth lo scorso lunedì. Il 24enne nazionale uruguaiano era uscito in barella al 16' del match, dopo aver subito un fallo molto violento dal difensore James Bolton, non fischiato dall'arbitro. L'Arsenal ha comunicato che i tempi di recupero verranno resi noti dopo gli ulteriori esami specialistici ai quali il calciatore si sottoporrà. Uno stop che mette in dubbio la partecipazione di Torreira all'edizione 2020 della Copa America, che si svolgerà in Argentina e Colombia dal 12 giugno. Sull’infortunio del calciatore, si è espresso così Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal: "Ho parlato col ragazzo, è sofferente. Non sappiamo in realtà esattamente l'entità dell'infortunio, vedremo dopo i nuovi esami. Sicuramente da quando sono qui abbiamo avuto tantissimi infortuni, ma non dobbiamo lamentarci, fanno parte del calcio".