Vietato fermarsi per chi ha fatto del calcio una ragione di vita. Lo sa bene Emmanuel Adebayor, 35 anni e gol a non finire segnati in carriera a tutte le latitudini. Rimasto svincolato lo scorso dicembre dopo la fine dell’esperienza in Turchia, l’attaccante togolese ha deciso di ripartire dal Sudamerica come recentemente ha optato anche Keisuke Honda. Niente Brasile né Argentina per "Adeba" che, quasi in controtendenza, ha scelto il Paraguay: sarà il Club Olimpia, società di Asunción, ad accogliere il mitico centravanti dalla lunghissima parabola in Europa. Lo ha ufficializzato la squadra della Capitale paraguayana dove, curiosamente, troverà un ex compagno ai tempi del Manchester City: si tratta di Roque Santa Cruz, altro numero 9 che ha segnato un’era nel Vecchio Continente a suon di gol e che a 38 anni è il capitano del Decano. Bianconeri dalla fortunatissima tradizione in patria (44 scudetti) e inseriti nel gruppo G di Copa Libertadores, chance da non perdere anche per il ritrovato Adebayor.