Premier League: calendario e orari della 29^ giornata

Torna in campo la Premier per la 29^ giornata. Liverpool in cerca di riscatto dopo i ko con Watford e Chelsea. Spiccano il derby di Manchester e il ritorno di Ancelotti a Stamford Bridge. In Bundesliga big match fra Borussia M'Gladbach e Borussia Dortmund

In Inghilterra si giocano le partite del 29° turno di Premier League, con il Liverpool sempre capolista con 79 punti, che proverà a mettersi alle spalle il clamoroso ko del turno precedente a Watford, ma anche l’eliminazione in FA Cup per mano del Chelsea. Proprio i “Reds” apriranno la giornata sabato, ospitando alle 13.30 il Bournemouth, impegnato nella lotta per la salvezza. Ma il big-match di questo turno si giocherà all’Old Trafford di Manchester, dove domenica è in programma il super derby tra lo United, quinto in classifica con 42 punti, e il City, secondo con 57 e con una partita da recuperare. Sfida in programma alle ore 17.30, in onda live su Sky anche in 4K HDR con Sky Q satellite, con il commento di Fabio Capello. Prima di United-City, altro incontro da seguire con interesse, quello di Londra tra il Chelsea e l’Everton dell’ex Carlo Ancelotti, che ha guidato il “Blues” dal 2009 al 2011. Il tecnico italiano prenderà regolarmente posto sulla panchina dei “Toffees”, nonostante la squalifica seguita all’espulsione di domenica scorsa contro il Manchester United, squalifica trasformata in multa dalla federazione inglese. Il turno si chiuderà, poi, lunedì sera con il “Monday Night” tra Leicester e Aston Villa.

SABATO 7 MARZO

ore 13 - “Premier League Live”, diretta Sky Sport Football con Federica Lodi; ospite Federico Zancan.

ore 13.30 - Liverpool-Bournemouth, diretta Sky Sport Football (telecronaca Paolo Ciarravano).

ore 15.30 - “Premier League Live”, diretta Sky Sport Football con Federica Lodi; ospite Federico Zancan.

ore 16 - Arsenal-West Ham, diretta su Sky Sport Football (telecronaca Massimo Marianella).

ore 18 - “Premier League Live”, diretta su Sky Sport Football con Federica Lodi; ospite Federico Zancan.

ore 18.30 - Burnley-Tottenham, diretta su Sky Sport Football (telecronaca Nicola Roggero)

DOMENICA 8 MARZO



ore 14.30 - “Premier Show”, diretta su Sky Sport Football con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio.

ore 15 - Chelsea-Everton, diretta su Sky Sport Football (telecronaca Federico Zancan).

ore 17 - “Premier Show”, diretta su Sky Sport Footbal con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio.

ore 17.30 - Manchester United-Manchester City, diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno (telecronaca Massimo Marianella; commento Fabio Capello).

ore 19.30 - “Premier Show”, diretta su Sky Sport Football (con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio).

LUNEDÌ 9 MARZO

ore 21 - Leicester-Aston Villa, diretta su Sky Sport Football (telecronaca Paolo Ciarravano)

Bundesliga, calendario e orari della 25^ giornata

Dall’Inghilterra alla Germania, dove nel fine settimana si giocheranno le gare dell’ottava giornata di ritorno di Bundesliga. Il Bayern Monaco, capolista con 52 punti, domenica all’Allianz Arena riceverà la visita dell’Augsburg, mentre il Lipsia, secondo a tre lunghezze dai bavaresi, sabato sarà impegnato in trasferta, in casa del Wolfsburg. Big-match di questo turno, quello tra i due Borussia, con il Moenchengladbach, quarto in graduatoria con 46 punti, che ospiterà il Dortmund, terzo con 48. Inoltre, mercoledì 11 marzo si giocherà il recupero della quarta giornata di ritorno tra Borussia Moenchengladbach e Colonia.

VENERDÌ 6 MARZO

ore 20.30 - Paderborn-Colonia, in diretta su Sky Sport Football (telecronaca Pietro Nicolodi).

SABATO 7 MARZO



ore 15.30 - Wolfsburg-Lipsia, in diretta su Sky Sport Arena (telecronaca Marco Frisoli).

ore 18.30 - Borussia M’Gladbach-Borussia Dortmund, in diretta su Sky Sport Uno (telecronaca Pietro Nicolodi).

DOMENICA 8 MARZO

ore 15.30 - Bayern Monaco-Augsburg, diretta su Sky Sport Arena (telecronaca Pietro Nicolodi).

Recupero 4^ giornata di ritorno

MERCOLEDÌ 11 MARZO

ore 18.30 - Borussia Moenchengladbach-Colonia, in diretta su Sky Sport Football (telecronaca Pietro Nicolodi).