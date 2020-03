Come scoprire il sesso del primo figlio? Un modo decisamente originale quello adottato dall'attaccante dei Wolves e dalla compagna Daniela Basso. Lo ha rivelato il club inglese sui propri account social: la coppia messicana si trova in campo al Molineux, l'obiettivo è calciare in porta e centrare il bersaglio per conoscere il genere del bimbo davanti ad amici e familiari. E per Jimenez, chiacchierato sul mercato dopo 22 reti in stagione, si tratta del gol più emozionante

Per lui 22 gol complessivi in stagione, quanto basta per scomodare i rumors di mercato in vista dell’estate. Intanto il presente di Raul Jimenez è al Wolverhampton, club che occupa il 5° posto in Premier League (insieme al Manchester United) e sogna la prossima Champions. Reti ma non solo nell’attualità del centravanti messicano, 28enne che attende il primo figlio dalla compagna Daniela Basso. Countdown in corso per la coppia e un originalissimo modo per scoprire il sesso del bebè in arrivo: lo hanno rivelato i Wolves attraverso i propri account social, video emozionante che si sviluppa proprio nella casa dei "Lupi". I due innamorati si trovano in campo al Molineux e, calciando in porta, devono centrare il bersaglio per venire a conoscenza se aspettano un bimbo o una bimba. Una scena emozionante sotto gli occhi di amici e familiari che possono festeggiare insieme a Raul e Daniela: sarà un maschietto a riempire la vita della coppia.