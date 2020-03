Anche la Premier League ha il primo caso di positività al coronavirus accertato per un giocatore: il Chelsea ha infatti annunciato che il suo attaccante esterno Callum Hudson-Odoi è stato contagiato. Per questo, si legge in una nota del club, lo staff del club che recentemente è stato a contatto con Hudson-Odoi "si è messo in autoisolamento in linea con le disposizioni date dal Governo". Come comunicato dai Blues, il giocatore ha manifestato sintomi simili a un lieve raffreddore lunedì mattina e da quel momento non è più sceso in campo per precauzione. "Dopo essere risultato positivo al test - spiega la nota - è a casa e sta bene. Ora guarda avati con fiducia per tornare sul campo di allenamento il prima possibile".

Quello riguardante Hudson-Odoi, 19enne che in stagione con il Chelsea ha messo insieme 4 reti e 6 assist in 27 partite ufficiali, è il primo caso di positività al test per il COVID-19 per un giocatore della Premier League. Nella serata di giovedì 12 marzo era toccato invece all'Arsenal annunciare che l'allenatore Mikel Arteta era risultato positivo, fattore che aveva causato il rinvio della partita contro il Brighton in programma sabato. Tra la disposizioni prese dal Chelsea c'è "la chiusura della struttura solitamente occupata dalla prima squadra", mentre le restanti parti della struttura di allenamento e lo stadio di Stamford Bridge continueranno a funzionare come al solito per il momento. Ora la palla passa alla Premier League: in giornata è in programma una riunione d'urgenza per discutere della possibile sospensione del campionato, dopo che nella giornata di ieri era stata confermata la disputa a porte aperte di tutte le gare in programma nel weekend.