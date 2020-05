C'è stata una volta in cui Howard Webb ha sperato che Cristiano Ronaldo sbagliasse un calcio di rigore. Non c'entrano antipatie personali, ma un errore di valutazione: la curiosa rivelazione è stata fatta dall'ex arbitro inglese nel corso di un'intervista rilasciata a The Athletic. Webb lo ha fatto parlando degli errori commessi in carriera, un'azione già realizzata in passato, quando aveva rivelato di aver sbagliato nel non espellere Nigel De Jong nella finale dei Mondiali 2010 tra Spagna e Olanda.

Soffermandosi sulla sua esperienza in patria, conclusa nel 2014 per diventare selezionatore degli arbitri inglesi dopo aver diretto oltre 500 gare di Premier League e Football League, Webb ha spiegato quale rigore non concederebbe nuovamente: il pensiero va a una partita giocata a Old Trafford il 25 aprile 2009 tra Manchester United e Tottenham, con i Red Devils in corsa per il Liverpool per il titolo. Con gli Spurs avanti per 2-0 grazie alle reti di Bent e Modric, Webb assegnò un rigore allo United per un contatto tra Carrick e il portiere avversario Gomes: "Ho visto Carrick raggiungere la palla e poi Gomes che lo toccava - ricorda Webb - poi sono rimasto colpito dallo stupore di Gomes. In pochi secondi mi sono reso conto che sbagliavo, ma non ho cambiato decisione. Avrei solo voluto dire a Ronaldo di sbagliare il rigore". CR7 fu però implacabile e avviò la rimonta del Manchester, che vinse poi 5-2 una gara decisiva per conquistare la Premier League 2008/2009.