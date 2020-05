L'attesa, effettivamente, è tanta. In tutto il mondo gli appassionati aspettano di vedere di nuovo le proprie squadre scendere in campo. E se i tifosi della Bundesliga hanno potuto riassaporrare le emozioni che il calcio sa dare, i tifosi della Premier League non possono farlo ancora. Soprattutto i supporters del Liverpool che con la squadra prima in classifica e decisamente lanciata verso il successo in campionato (il vantaggio sul City è di 25 punti), attendono la vittoria del titolo da trent'anni.



Accade così che in Thailandia, dove i Reds sono particolarmente apprezzati e seguiti, il ricco uomo d'affari Kongkiat Inthraseesangwon, ha deciso di non aspettare la ripresa della Premier, e dunque la fine del campionato, per celebrare il titolo. Il ricco imprenditore ha, infatti, pensato bene di investire circa 250mila sterline per comprare un nuovo camion e rivestirlo con i colori del Liverpool e l'immancabile motto "You'll never walk alone".