In attesa che riprenda la Premier League (le partite saranno trasmesse in esclusiva su Sky Sport), ripercorriamo la storia del campionato inglese passando in rassegna i maggiori specialisti su calcio di punizione diretta. Ecco la classifica, stilata con i dati di Transfermarkt, dalla stagione 2006-07 in poi: Eriksen sul podio, Cristiano Ronaldo 'battuto' da uno svedese

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI