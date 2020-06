Brutto episodio al 36' della sfida del Falmer Stadium. Il portiere dei Gunners esce su una palla alta ma ricade male sul ginocchio destro con l'attaccante avversario Neal Maupay nei suoi pressi (segnerà poi il 2-1 della vittoria al 95'). In campo è necessario l'ossigeno, poi l'accusa all'avversario al momento di uscire. "L'infortunio di Leno sembra serio - ha detto Arteta a fine partita -. Ma ancora non sappiamo niente di preciso. Non so se la sua reazione fosse giustificata"

