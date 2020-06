Il senegalese del Liverpool, già in trance agonistica, si dimentica dell'attimo di raccoglimento concordato dalle due squadre prima del via. E quando l'arbitro fischia, parte come un centometrista sulla fascia

Tutti in ginocchio contro il razzismo, tranne uno. Nessun “caso”, per carità: si è trattato solo di una dimenticanza, ma che ha strappato comunque un sorriso nonostante la serietà del momento. Attimi prima del fischio d’inizio del derby tra Everton e Liverpool, dopo il minuto di raccoglimento per le vittime del coronavirus si aspetta solo il via dell’arbitro. Dopo il quale, i giocatori sono tutti d’accordo, non si darà il primo giro al pallone a centrocampo, ma ci si inginocchierà sul posto. Tutti quanti, per pochi istanti.



Ed è ciò che effettivamente accade a Goodison Park, se non fosse che Sadio Mané, scordandosi dell’accordo, scatta sulla fascia come un centometrista, per poi rendersi conto della "falsa partenza" e tornare sui propri passi, per inginocchiarsi serio con un pugno sul petto. Uno scherzetto della tensione, della voglia di ricominciare a giocare, complice la partita sentitissima. E al secondo fischio, quello vero, Mané scatta di nuovo…