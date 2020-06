Watford-Southampton 1-3

Vittoria più netta di quanto non dica il risultato finale per il Southampton che non ha sofferto più di tanto nella sfida contro il Watford. La squadra di Nigel Pearson non ha iniziato nel migliore dei modi e la gara è proseguita con le azioni da gol che si susseguivano minuto dopo minuto. Il Watford ha continuato a subire la pressione avversaria senza avere subito una reazione tale da far pensare ad un pronto recupero, ma al 79° hanno avuto un lampo accorciando le distanze portandosi sul 2-1. Partenza sprint degli uomini di Ralph Hasenhüttl che prima sbloccano la gara e che poi trovano la rete del doppio vantaggio. Sono passati 70 minuti e la gara pare già indirizzata. Dall'altra parte il Watford ha provato ad iniziare una rincorsa che fin da subito si è dimostrata molto difficile alla fine i punti non sono arrivati. Le difese di entrambe le squadre hanno comunque concesso qualcosa, magari in futuro andrà meglio ma pubblico allo stadio e spettatori in poltrona ringraziano sentitamente per lo show offerto.



Il gol di James Ward-Prowse ha contribuito alla vittoria del Southampton. Il gol della bandiera per il Watford è stato realizzato da uno sfortunato autogol di Jan Bednarek.







Assieme al risultato finale, il Southampton ha avuto un maggior possesso palla (52%), e ha effettuato più tiri (11-8). Mentre ha battuto meno calci d’angolo (3-5).



Gli ospiti hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (333-263): si sono distinti Ward-Prowse (52), Oriol Romeu (44) e Jannik Vestergaard (38). Per i padroni di casa, Cathcart è stato il giocatore più preciso con 32 passaggi riusciti.



Nathan Redmond nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Southampton: 3 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Watford è stato Will Hughes a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte.

Nel Southampton, il difensore Jan Bednarek è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (13 sui 17 totali) e ha contribuito al predominio della sua squadra nel dato percentuale complessivo (60%). Il difensore Craig Cathcart è stato invece il più efficace nelle fila del Watford con 7 contrasti vinti (13 effettuati in totale).





Watford (4-2-3-1 ): B.Foster, C.Dawson, C.Cathcart, A.Masina, Kiko Femenía, I.Sarr, W.Hughes, A.Doucouré, R.Pereyra, E.Capoue, T.Deeney (Cap.). All: Nigel Pearson

A disposizione: J.Holebas, I.Pussetto, C.Kabasele, A.Peñaranda, João Pedro, A.Mariappa, T.Cleverley, Heurelho Gomes, D.Welbeck.

Cambi: D.Welbeck <-> W.Hughes (73'), J.Junqueira de Jesus <-> R.Pereyra (74'), J.Holebas <-> A.Masina (74'), I.Pussetto <-> F.Femenía Far (79')



Southampton (4-4-2 ): A.McCarthy, J.Vestergaard, R.Bertrand, K.Walker-Peters, J.Bednarek, N.Redmond, W.Smallbone, O.Romeu, J.Ward-Prowse (Cap.), S.Long, D.Ings. All: Ralph Hasenhüttl

A disposizione: M.Obafemi , C.Adams, K.Danso, Y.Valery, N.Tella, S.Armstrong, J.Vokins, A.Jankewitz, A.Gunn.

Cambi: S.Armstrong <-> W.Smallbone (65'), C.Adams <-> S.Long (75')



Reti: 16' Ings (Southampton), 70' Ings (Southampton), 79' Aut. Bednarek (Southampton), 82' Ward-Prowse (Southampton).

Ammonizioni: C.Dawson, A.Doucouré, C.Cathcart



Stadio: Vicarage Road

Arbitro: Michael Oliver