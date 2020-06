Brighton-Man United 0-3

Rotondo successo per il Manchester United nel match valevole per la trendaduesima giornata della Premier League. La squadra di Ole Gunnar Solskjær vince in trasferta contro il Brighton per 3-0 al termine di una partita di fatto senza storia. Ospiti che sbloccano la partita al minuto 16 con Greenwood. La reazione degli avversari non arriva e Manchester United che può quindi scappar via nel punteggio portando a casa i tre punti

Vittoria senza patemi per il Manchester United che ha lasciato solo le briciole al Brighton incapace di reagire all'iniziale svantaggio. E' stata una partita che gli uomini di Ole Gunnar Solskjær hanno controllato per quasi tutti i 90 minuti. La spinta offensiva del Manchester United ha come prima conseguenza quella di sbloccare il punteggio. Il gol arriva al 16' con la rete firmata da Mason Greenwood . Da quel momento il Brighton non è più riuscito a rientrare in partita con il Manchester United che scappa via nel punteggio trovando altri due gol che non hanno lasciato spazio al recupero avversario. Il 2-0 è frutto di di una rete di Bruno Fernandes al 29'. Gioco partita e incontro dopo il 3-0 firmato da Bruno Fernandes che completa così la sua doppietta personale al 50'. Grazie a questo successo la squadra capitanata da Maguire incamera tre punti utilissimi per muovere la propria classifica



Nel corso del match il Brighton non ha creato grandi pericoli alla porta di David de Gea poco impegnato, autore di solo 2 parate.



A conferma della vittoria finale, il Manchester United ha avuto il controllo del match: ha dominato il possesso palla (62%), ha effettuato più tiri (12-8), e ha battuto più calci d'angolo (5-4).



Gli ospiti hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (546-291): si sono distinti Harry Maguire (82), Nemanja Matic (81) e Victor Lindelöf (57). Per i padroni di casa, Shane Duffy è stato il giocatore più preciso con 38 passaggi riusciti.



Bruno Fernandes è stato il giocatore che ha tirato di più per il Manchester United: 4 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Brighton è stato Leandro Trossard a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte.

Nel Manchester United, il difensore Wan-Bissaka è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (6 sui 11 totali). Il centrocampista Yves Bissouma è stato invece il più efficace nelle fila del Brighton con 14 contrasti vinti (19 effettuati in totale).





Brighton (4-4-2 ): M.Ryan, D.Burn, M.Montoya, L.Dunk (Cap.), S.Duffy, Y.Bissouma, D.Stephens, D.Pröpper, T.Lamptey, A.Mac Allister, A.Connolly. All: Graham Potter

A disposizione: L.Trossard, A.Mooy, S.March, E.Schelotto, P.Groß, Bernardo, G.Murray, N.Maupay, D.Button.

Cambi: L.Trossard <-> T.Lamptey (45'), N.Maupay <-> D.Pröpper (45'), A.Mooy <-> A.Mac Allister (81'), B.Fernandes da Silva Junior <-> L.Dunk (81')



Manchester United (4-2-3-1 ): D.de Gea, L.Shaw, A.Wan-Bissaka, H.Maguire (Cap.), V.Lindelöf, M.Greenwood, P.Pogba, M.Rashford, Bruno Fernandes, N.Matic, A.Martial. All: Ole Gunnar Solskjær

A disposizione: S.Romero , D.James, Andreas Pereira, J.Mata, B.Williams, E.Bailly, O.Ighalo, S.McTominay, Fred.

Cambi: S.McTominay <-> P.Pogba (64'), A.Hoelgebaum Pereira <-> B.Borges Fernandes (64'), B.Williams <-> L.Shaw (64'), O.Ighalo <-> A.Martial (78')



Reti: 16' Greenwood, 29' Bruno Fernandes, 50' Bruno Fernandes.

Ammonizioni: L.Shaw



Stadio: Amex Stadium

Arbitro: Andre Marriner