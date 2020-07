Chelsea al 3° posto, l'Arsenal frena il Leicester

La squadra di Lampard passa per 3-2 sul campo del Crystal Palace e sale a quota 60 punti, uno in più del Leicester bloccato sull'1-1 dall'Arsenal (Aubameyang e Vardy a segno). In zona salvezza respira il Watford, battuto 2-1 il Norwich ultimo in classifica

Vittoria e sorpasso sul Leicester in terza posizione per il Chelsea nel martedì di partite della 34esima giornata di Premier League. I Blues di Lampard superano per 3-2 il Crystal Palace al termine di una gara aperta dalle reti di Giroud al 6' e Pulisic al 27' ma rimessa in discussione dall'1-2 di Zaha al 34'. Nel secondo tempo è arrivato il tris di Abraham al 71', seguito dalla rete di Benteke un minuto dopo. Successo che relega il Leicester in quarta posizione, un punto in meno rispetto ai Blues dopo l'1-1 rimediato sul campo dell'Arsenal: apre Aubameyang, ingenuo Nketiah nella ripresa che si fa espellere quattro minuti dopo il suo ingresso. Il solito Vardy evita lo sconfitta ma non il 4° posto delle Foxes. Vittoria pesante in chiave salvezza del Watford, che supera in rimonta per 2-1 il Norwich ultimo in classifica e ora con un piede in Championship a causa dei 10 punti di distanza dal quartultimo posto. Al centro di Buendia dopo quattro minuti hanno risposto Dawson al 10' e Welbeck al 55'. Watford ora diciassettesimo a +4 sulla coppia formata da Aston Villa e Bournemouth, che hanno però una partita in meno.

CRYSTAL PALACE-CHELSEA 2-3 (Highlights)

6' Giroud (CH), 27' Pulisic (CH), 34' Zaha (CR), 71' Abraham (CH), 72' Benteke (CR)



CRYSTAL PALACE (4-3-3): Guaita; Ward, Dann, Cahill (9' Sakho), Van Aanholt; McArthur (80' McCarthy), Milivojevic (89' Meyer), Kouyatè; Ayew (89' Townsend), Benteke, Zaha. All. Hodgson



CHELSEA (4-3-3): Kepa, James, Zouma, Christensen, Azpilicueta; Gilmour (80' Jorginho), Barkley (65' Loftus-Cheek), Mount; Willian, Giroud (65' Abraham), Pulisic. All. Lampard



Ammonito: Milivojevic (CR)

21' Aubameyang (A), 84' Vardy (L)



ARSENAL (3-4-3): Martinez; Mustafi, David Luiz, Kolasinac; Bellerin, Ceballos (80' Torreira), Xhaka, Tierney; Saka (71' Willock), Lacazette (71' Nketiah), Aubameyang (90' Maitland-Niles). All. Arteta



LEICESTER (3-4-2-1): Schmeichel; Bennett (76' Gray), Evans, Soyuncu; Justin, Ndidi (82' Praet), Tielemans, Albrighton (50' Fuchs); Iheanacho (59' Barnes), Ayoze; Vardy. All. Rodgers



Espulso: Nketiah (A) al 75'

4' Buendia (N), 10' Dawson (W), 55' Welbeck



WATFORD (4-2-3-1): Foster; Femenia, Kabasele, Dawson, Masina; Capoue (87' Chalobah), Hughes (59' Cleverley); Sarr, Doucourè, Welbeck; Deeney. All. Pearson



NORWICH (4-2-3-1): Krul; Aarons, Godfrey, Klose, Lewis; Vrancic, Tettey (55' McLean); Buendia, Stiepermann (76' Idah), Hernandez (84' Martin); Pukki (83' Drmic). All. Farke



Ammoniti: Godfrey (N), Buendia (N), Lewis (N), Tettey (N), Cleverley (W), Hughes (W)