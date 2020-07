Liverpool-Burnley 1-1

Alla fine è pari e patta tra il Liverpool e il Burnley con entrambe le squadre che si devono accontantare di un punto. Il gol di Jay Rodriguez al minuto 69 ha permesso al Burnley di pareggiare la rete realizzata da Robertson che aveva aveva portato in vantaggio i suoi. Gara che si è chiusa con il risultato di 1-1



Il Liverpool è riuscito a chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Andrew Robertson segnato al 34° minuto, la rete del pareggio è arrivata nel secondo tempo con Rodriguez.

Entrambi i portieri si sono dovuti arrendere solo nell'occasione del gol: 8 parate per Nick Pope (Burnley), mentre Alisson (Liverpool) è stato impegnato in 1 intervento.



Per il Liverpool l'assist è stato effettuato da Fabinho, mentre nel Burnley il passaggio decisivo per il gol è di James Tarkowski.



Nonostante il pareggio, il Liverpool ha avuto a lungo il controllo del match: ha dominato nel possesso palla (71%), ha effettuato più tiri (23-6), e ha battuto più calci d'angolo (12-6) del Burnley.



I padroni di casa hanno avuto un netto predominio nel numero di passaggi completati (560-152): si sono distinti Joseph Gomez (74), Virgil van Dijk (71) e Curtis Jones (65). Per gli ospiti, Ashley Westwood è stato il giocatore più preciso con 29 passaggi riusciti.



Mohamed Salah nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Liverpool: 6 volte di cui 4 nello specchio della porta. Per il Burnley è stato Jay Rodriguez a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte, di cui 2 nello specchio della porta.

Nel Liverpool, il difensore Neco Williams è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (5 sui 8 totali). Il centrocampista Josh Brownhill è stato invece il più efficace nelle fila del Burnley con 10 contrasti vinti (13 effettuati in totale).





Liverpool (4-3-3 ): Alisson, V.van Dijk (Cap.), A.Robertson, N.Williams, J.Gomez, Fabinho, G.Wijnaldum, C.Jones, Roberto Firmino, Mohamed Salah, S.Mané. All: Jürgen Klopp

A disposizione: D.Origi, A.Oxlade-Chamberlain, T.Minamino, Adrián, N.Keita, D.Lovren, X.Shaqiri, T.Alexander-Arnold, H.Elliott.

Cambi: N.Keita <-> C.Jones (69'), T.Alexander-Arnold <-> N.Williams (69'), A.Oxlade-Chamberlain <-> G.Wijnaldum (81')



Burnley (4-4-2 ): N.Pope, K.Long, C.Taylor, P.Bardsley, J.Tarkowski (Cap.), E.Pieters, D.McNeil, A.Westwood, J.Brownhill, J.Rodriguez, C.Wood. All: Sean Dyche

A disposizione: J.Gudmundsson, M.Goodridge, J.Benson, M.Thompson, A.Driscoll-Glennon, R.Brady, M.Vydra, B.Peacock-Farrell, J.Dunne.

Cambi: J.Gudmundsson <-> E.Pieters (65'), M.Vydra <-> C.Wood (65')



Reti: 34' Robertson (Liverpool), 69' Rodriguez (Burnley).

Ammonizioni: J.Gomez, P.Bardsley, N.Pope



Stadio: Anfield

Arbitro: David Coote