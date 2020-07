Son e Alderweireld ribaltano l'Arsenal: 2-1 Spurs

Per la prima volta il North London Derby si gioca al Tottenham Hotspur Stadium e sono i padroni di casa a imporsi in rimonta: decisiva la rete nel finale di Alderweireld dopo che Son aveva risposto al bel gol di Lacazette. La squadra di Mourinho sorpassa i Gunners in classifica e continua a sperare in un piazzamento che valga l'Europa