Newcastle-Tottenham 1-3

Preziosa vittoria per il Tottenham che ha dovuto attendere gli ultimi istanti di gara per portare a casa il risultato. Il Newcastle United ha fatto quel che ha potuto, rientrando in partita dopo il primo svantaggio ma non riuscendo a fare altrettanto dopo il nuovo allungo del Tottenham. Gli spettatori presenti allo stadio avranno sicuramente apprezzato agonismo e ricerca del duello fisico. Sotto quest'ultimo aspetto è stata una sfida intensa che non ha tradito le attese. La prima svolta giugne al 27° minuto con la squadra di José Mourinho che si porta avanti. La reazione dal Newcastle United si materializza grazie alla conclusione di Ritchie che batte imparabilmente Hugo Lloris. Le due squadre non sembrano intenzionate ad accontentarsi del pareggio e alla fine risolve tutto il gol di Harry Kane .



La rete di Son Heung-Min al 27° ha portato il Tottenham sul risultato di 1-0 alla fine del primo tempo. Il Newcastle United ha pareggiato i conti nel secondo tempo (Ritchie al 56°), ma il Tottenham ha ripreso il vantaggio con Kane al 60°. Kane ha chiuso lo score segnando la rete della sicurezza al 90° minuto.



Fondamentale nella vittoria del Tottenham il contributo di Hugo Lloris, impegnato in diverse occasioni, e capace di essere decisivo con almeno 5 parate.



Nonostante la sconfitta, il Newcastle United ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (52%), ha effettuato più tiri (22-8), e ha battuto più calci d'angolo (5-4).



Harry Winks (Tottenham) è stato il migliore per numero di passaggi completati (62), superando anche Fabian Schär, il più preciso nelle fila del Newcastle United (58). Il giocatore del Tottenham migliore anche nei passaggi effettuati nella trequarti avversaria (9 contro 6 di Fabian Schär).



Son Heung-Min è stato il giocatore che ha tirato di più per il Tottenham: 2 volte, entrambe nello specchio della porta. Per il Newcastle United è stato Allan Saint-Maximin a provarci con maggiore insistenza concludendo 6 volte, di cui 3 nello specchio della porta.

Nel Tottenham, il centrocampista Lucas Moura è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (11 sui 16 totali). Il centrocampista Allan Saint-Maximin è stato invece il più efficace nelle fila del Newcastle United con 13 contrasti vinti (22 effettuati in totale).





Newcastle United (5-4-1 ): M.Dubravka, D.Yedlin, E.Krafth, F.Schär, M.Ritchie, F.Fernández, N.Bentaleb, A.Saint-Maximin, M.Almirón, J.Shelvey (Cap.), D.Gayle. All: Steve Bruce

A disposizione: J.Manquillo, T.Allan, Y.Muto, Joelinton, Matthew Longstaff, K.Darlow, C.Atsu, J.Young, V.Lazaro.

Cambi: V.Lazaro <-> D.Yedlin (55'), J.Apolinário de Lira <-> D.Gayle (69'), M.Longstaff <-> N.Bentaleb (86')



Tottenham (4-2-3-1 ): H.Lloris (Cap.), S.Aurier, D.Sánchez, T.Alderweireld, B.Davies, Son Heung-Min, M.Sissoko, Lucas Moura, G.Lo Celso, H.Winks, H.Kane. All: José Mourinho

A disposizione: J.Tanganga , Gedson Fernandes, H.White, J.Vertonghen, E.Lamela, O.Skipp, S.Bergwijn, P.Gazzaniga, Ryan Sessegnon.

Cambi: S.Bergwijn <-> L.Rodrigues Moura da Silva (57'), E.Lamela <-> G.Lo Celso (62'), J.Vertonghen <-> H.Kane (91')



Reti: 27' Son Heung-Min (Tottenham), 56' Ritchie (Newcastle United), 60' Kane (Tottenham), 90' Kane (Tottenham).

Ammonizioni: T.Alderweireld, H.Kane, B.Davies, F.Fernández, J.Shelvey



Stadio: St. James' Park

Arbitro: David Coote