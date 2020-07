Terribile colpo alla testa per il difensore ivoriano del Manchester United in uno scontro di gioco durante la semifinale di FA Cup a Wembley. Il 26enne ha perso sangue ed è stato necessario l'ossigeno, portato negli spogliatoi e poi in ospedale per accertamenti. I Blues hanno vinto 3-1, ora in finale affronteranno l'Arsenal

