Martedì importantissimo in chiave salvezza in Premier League: l'Aston Villa batte l'Arsenal e raggiunge al quart'ultimo posto il Watford, battuto nella gara delle 19 dal Manchester City. Le due squadre adesso sono appaiate in classifica a quota 34 e soltanto una potrà mantenere il proprio posto in Premier League per la prossima stagione. Si deciderà tutto all'ultima giornata, con l'Aston Villa che farà visita al West Ham, che lo precede in classifica di soli tre punti, e il Watford che andrà a giocare proprio sul campo dell'Arsenal, con il club di Arteta arbitro della lotta per non retrocedere.

Watford-Manchester City 0-4 (Highlights) leggi anche Il City su Koulibaly: il Napoli chiede 75 milioni 31' Sterling, 40' Sterling, 63' Foden, 66' Laporte WATFORD (4-3-3): Foster; Mariappa, Kabasele, Dawson, Femenia; Cleverley, Doucoure (82' Chalobah), Hughes; Sarr, Deeney (68' Welbeck) , Pereyra (87' Masina). All.Mullins MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker (64' Mahrez), Garcia, Laporte (74' Stones), Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Foden, Gabriel Jesus, Sterling (64' Zinchenko). All.Guardiola Ammoniti: Mariappa (W), Hughes (W) Il Manchester City, nonostante la certezza del secondo posto in classifica, passeggia letteralmente sul Watford e lo inguaia in zona retrocessione. La doppietta di Sterling, già nel primo tempo, indirizza la sfida dalle parti degli uomini di Guardiola, che rendono poi più rotondo il risultato grazie alle reti di Foden e Laporte. Il Manchester City concluderà il proprio campionato domenica alle ore 17, ospitando il Norwich già retrocesso. Ai padroni di casa, servirà adesso una vittoria nell'ultimo turno, sperando in un risultato negativo dell'Aston Villa, per conquistare la salvezza.