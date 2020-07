23/23

Diverso esito Andreazzoli-Spalletti, col primo per circa 350 partite assistente del secondo. I due si sono sfidati una sola volta e non in una partita qualunque: 26 maggio 2019. 2-1 nerazzurro: Inter di Spalletti in Champions e Empoli di Andreazzoli retrocesso. Il maestro che batte l'allievo, ma quella volta fu soprattutto rispetto e stima reciproca. Spalletti, dopo la fine, andò ad abbracciarlo in conferenza stampa: "Mi dispiace Aurelio, te la meritavi".