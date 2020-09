Nel big match della 2^ giornata di Premier League, vinto 2-0 dal Liverpool sul Chelsea, la squadra di Lampard (in 10 uomini per l'espulsione di Christensen) ha avuto l'occasione per accorciare le distanze. Jorginho ha sbagliato però il suo primo tiro dal dischetto da quando gioca in Inghilterra (su 9 tentativi). A bloccare il suo solito rigore a 'saltello' è stato Alisson, festeggiato dai compagni

CHELSEA-LIVERPOOL: GOL E HIGHLIGHTS