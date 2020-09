4 gol Son, 4 assist e 1 gol Kane: Spurs a valanga

La squadra di Mourinho si riscatta dopo il ko all'esordio contro l'Everton e fa un sol boccone del Southampton grazie a quattro gol di Son (su altrettanti assist di Kane) e alla singola proprio dell'attaccante inglese. I padroni di casa a segno con Ings (doppietta) in apertura e in chiusura di match

32' Ings (S), 45' Son (T), 47' Son (T), 65' Son (T), 73' Son (T), 82' Kane (T), 90' rig. Ings (S)

SOUTHAMPTON (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong (69' Tella), Ward-Prowse, Romeu (55' Smallbone), Djenepo; Ings, Adams (80' Long). All. Hasenhüttl

TOTTENHAM (4-3-3): Lloris; Doherty, Dier, Sanchez, Davies; Winks, Hojbjerg, Ndombele (46' Lo Celso); Lucas Moura (61' Lamela), Kane (84' Bergwijn), Son. All. Mourinho

Ammoniti: Romeu, Adams, Ward-Prowse, Ndombele, Stephens, Doherty, Lo Celso

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Everton, grande dimostrazione di forza del Tottenham. La squadra di Mourinho demolisce il Southampton al St. Mary grazie a una strepitosa prestazione della coppia Son-Kane. Era stato il Southampton a passare in vantaggio al 32' grazie a Ings. Poi uno straordinario Kane ha messo quattro volte Son nella condizione di segnare altrettanti gol. Nel finale, a coronamento della sua gara, l'attaccante inglese ha fissato il punteggio sul 5-1, prima del calcio di rigore trasformato ancora da Ings per il 5-2 finale in favore degli Spurs.